Büyükçekmece Belediyesi'nden STK'lara seminer

İSTANBUL (İHA) – Büyükçekmece'de “Dernekler ve Vakıflara Ait İktisati İşletmeler ve Vergisel Boyutu” bilgilendirme semineri düzenlendi.

Büyükçekmece Belediyesi ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası işbirliğiyle Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde konuşmacı Türkiye Eğitim Setleri Merkezi (TESMER) Eğitmeni Heval Eren Üstünel oldu. Derneklerin ve vakıfların üzerine düşen görevler hakkında konuşan Üstünel, derneklerin yapması gereken görevler hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Vatandaşların hangi durumlarda vakıfa ve derneğe başvurmaları gerektiği hakkında bilgi veren Üstünel, vakıf ve derneklerin nasıl olması gerektiği konusunda vatandaşların sorularını yanıtladı.

“Seminerlerimiz devam edecektir”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen panele katılan Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, “Bu faydalı seminer için TESMER Eğitmeni Heval Eren Üstünel ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na teşekkür ediyorum. Ben de mali müşavirim. Eğitmenimiz Heval Hanım merak edilen tüm soruları yanıtladı. Büyükçekmece ailemizi her konuda bilgilendiriyoruz. Seminerlerimiz devam edecektir. Bugün dernek ve vakıflar hakkında detaylı bilgi edinme imkanı bulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.