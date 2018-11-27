Büyükçekmece Belediyesi'nden ücretsiz Bulgarca dil eğitimi

Ücretsiz Bulgarca dil eğitimine de başlayan Büyükçekmece Belediyesi, Bulgarca öğrenmek isteyen tüm vatandaşları Halk Akademisi Kurslarına bekliyor.

“Tüm Büyükçekmecelileri bekliyoruz”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 7'den 70'e herkesin yoğun ilgi gösterdiği Halk Akademisi Kurslarına tüm Büyükçekmecelileri beklediğini belirterek şu şekilde konuştu: “Kurslarımız yıllardır binlerce vatandaşımıza hizmet sunuyor. Yüzlerce branşta ücretsiz eğitim vererek vatandaşlarımızın yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Halk Akademisi sayesinde çok sayıda vatandaşımız iş sahibi oldu. Şimdi Bulgarca öğrenmek isteyenler için yeni bir kurs açtık. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hareket ederek yeni kurslarımızı hizmete sunuyoruz. Bulgarca öğrenmek veya kendisini bu alanda geliştirmek isteyen tüm Büyükçekmecelileri bekliyoruz.”

Mimarsinan eski belediye binasında verilen Bulgarca dil eğitimine ön kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar 883 35 89 numaralı telefonu arayabilir.