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Büyükçekmece Belediyesi'nin akaryakıt alımı ihalesi canlı yayınlandı

Büyükçekmece Belediyesi 2020 yılı hizmet araçları, iş makineleri ve jeneratörler için “Akaryakıt Alım” ihalesini gerçekleştirdi.


Büyükçekmece Belediyesi, temizlik ihalesinden sonra akaryakıt alım ihalesini de internet üzerinden canlı yayınladı. Büyükçekmece Belediyesi'nin Facebook hesabından canlı olarak izlenilen ihalede, 2020 yılında hizmet araçları, iş makineleri ve jeneratörler için akaryakıt alım işinin nasıl gerçekleşeceği konusu tüm detaylarıyla paylaşıldı.


“Tüm kararlardan vatandaşlarımız haberdar olsun”


Facebook üzerinden canlı yayınların devam edeceğini söyleyen Başkan Dr. Hasan Akgün, “Şeffaf belediyeciliğe önem veriyorum. Aldığımız tüm kararlardan vatandaşlarımızın haberdar olsun. Akaryakıt alımı için gerçekleştirdiğimiz ihale tüm ayrıntılarıyla vatandaşımızın önünde gerçekleştirildi. Çalışmalarımızı Büyükçekmece ailemin bilgisi dahilinde yapıyoruz” dedi.

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