Büyükçekmece Dalyan'da yosun temizliği devam ediyor

Büyükçekmece Belediyesi ekiplerince vidanjör yardımıyla temizlenmeye devam ederken dalyanın son hali drone ile görüntülendi. Havzadan 15 günde yaklaşık 150 ton yosun çıkarıldığı öğrenildi.

Büyükçekmece Gölü ile deniz arasındaki havzada 15 gündür yoğun şekilde yosun birikintisi yaşanıyor. Büyükçekmece Belediyesi ekipleri yosunların temizlenmesi için insan gücünün yanı sıra vidanjör de kullanıyor. Ekiplerden edinilen bilgilere göre yosun istilasında yaklaşık 150 tonluk yosun çıkarılarak kamyonlarla atık alanlarına götürüldü.

Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcı Ömer Kazancı, “Bulunduğumuz bölge, Büyükçekmece Göl havzasının taşkın sahasıdır. Deniz ile göl arasında bu alanda su derinliği çok yüksek değil. 60 - 70 cm su derinliği var burada. Dönem dönem havaların ısınmasıyla bir yosun tabakası yüzeye çıkıyor. Biz Büyükçekmece Belediyesi olarak temizlik çalışmalarını dönem dönem yapıyoruz. Daha önce de konuşuldu göl kirlendi diye. Ancak göl ile alakası yok. İstanbul'un en büyük içme suyu havzalarından birisi olan Büyükçekmece Gölü'nü tehdit eden bir sorun yok. Gölün taşma alanı yosunun da çok fazla harekete edeceği bir alan ve rüzgar olmadığı için yosun su yüzüne çıkıyor ve kalıyor. Bunu sadece bu yöntemle gördüğünüz gibi hem deniz üzerinde hem de vakumlu vidanjörle bu alan topluyoruz. Temizlemeye çalışılıyor. Burası temizlikten sonra kendisine gelmiş olur ama her yıl bir iki kez tekrarlıyor bu durum” dedi.