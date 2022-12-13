İhlas Haber Ajansı

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Büyükçekmece E-5'te devrilen tüp yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

Büyükçekmece’de tüp yüklü kamyonun devrilmesiyle yaşanan kazada ağır yaralanan sürücü Yener Kuzu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Büyükçekmece'de tüp yüklü kamyonun devrilmesiyle yaşanan kazada ağır yaralanan sürücü Yener Kuzu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.


Olay, saat 12.30 sıralarında Güzelce mevkii Beylikdüzü istikameti E-5 Karayolu üzerinde meydana gelmişti. Yener Kuzu kontrolündeki 24 AAE 731 plakalı tüp yüklü kamyonet yağışında etkisi ile kontrolden çıkarak bariyere çarptı ardından devrilmişti. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Yener Kuzu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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