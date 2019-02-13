İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükçekmece E-5'te kamyonet devrildi: 1 yaralı

E-5 karayolu Büyükçekmece S rampasında bir kamyonet devrildi.

Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.


Kaza, E-5 Karayolu Büyükçekmece S rampası Silivri istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kamyonet sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundaki bariyerlere çarpan kamyonet, yan yatarak yeşillik alana devrildi. Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparak, olay yerine ambulans çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza yerine gelen trafik polisleri tutanak tuttuktan sonra devrilen araç kaza yerinden kaldırıldı. Kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.