Büyükçekmece E-5'te kamyonet devrildi: 1 yaralı

Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, E-5 Karayolu Büyükçekmece S rampası Silivri istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, kamyonet sürücüsü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundaki bariyerlere çarpan kamyonet, yan yatarak yeşillik alana devrildi. Yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparak, olay yerine ambulans çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kaza yerine gelen trafik polisleri tutanak tuttuktan sonra devrilen araç kaza yerinden kaldırıldı. Kamyonetin kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.