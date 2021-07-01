Büyükçekmece E-5'te trafiği kilitleyen kaza

E-5 karayolu Büyükçekmece mevki'inde yola dökülen yağ nedeniyle kayan bir araç bariyerleri kırarak durabildi. Kaza nedeniyle trafik iki yönlü durma noktasına geldi.

Kaza saat 12.30 sıralarında E-5 Karayolu Büyükçekmece mevki'inde meydana geldi. İddiaya göre, yola başka bir araçtan dökülen yağ nedeniyle 34 CBU 329 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Beylikdüzü istikametinde seyreden araç, bariyerleri kırarak durabildi. Bariyerin Silivri istikameti trafiğine doğru düşmesiyle iki yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ve yol bakım ekipleri bariyeri ve aracı kaldırarak trafiği açtı. Sürücünün yara almadığı kazada araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza anını gören bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, "Dükkandaydık biz olayı gördük. Yağ dökülmüştü yerlere araba kaya kaya geldi" dedi.