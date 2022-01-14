Büyükçekmece elektrik kesen görevlilere "mınçıka" ile dayak kamerada

Büyükçekmece'de kaçak elektrik kullandığı iddia edilen binaya elektrik kesmeye gelen BEDAŞ görevlileri baba-oğul tarafından "mınçıka" ile darp edildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir binada kaçak elektrik kullanımı tespit edildi. Binaya elektrik kesmeye gelen elektrik kurumu ekipleri tepki ile karşılaştı. Yaşanan tepki sonrası elektrik görevlileri apartmanda bir baba ve oğulları tarafından darp edildi. Yaşanan anlarda kurum görevlileri "mınçıka" adı verilen dövüş sporunda kullanılan aletle darp edilmeleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye darp edildi.

Görevliler ile kavga eden baba Harun Uçar, "Elektrik kurumundan geldiler ve bize apartmanın içinde saldırdılar. Çocuklarım da işten gelmişti ve uyuyorlardı. Kalktılar ve çalışanlara vurdular. Ölen yaralanan yok. Evinizde babanıza saldırsalar ne yaparsınız" diyerek kendisini savundu.