Büyükçekmece gençliği çevre konusunda bilinçli yetişiyor

Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri İstanbul International Community School (İstanbul Uluslararası Topluluk Okulu) öğrencileriyle birlikte Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi'ni gezdi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece gençliğinin birçok alanda olduğu gibi çevre konusunda da bilinçli yetiştiğini söyledi.

“Nezaketinden ötürü teşekkür ediyorum”

Sürdürülebilir çevre konusunun ülkeler arasındaki en önemli konulardan bir tanesi olduğunu söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Çevre temizliği, geri dönüşüm gibi konularda çocuklarımızı küçük yaştan itibaren eğitiyoruz. Bilinçli bir gençlik yetiştiriyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz geleceğimizin önemli konuları arasında yer alan sürdürülebilir çevre konusunda projeler üreterek vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. Özellikle ilçemizde ikamet eden çocuklarımıza bu konularda bilgiler vererek çeşitli projeler üretiyorlar. İstanbul International Community School'da eğitim gören çocuklarımız da ekibimizle birlikte karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Danimarka Başkonsolosu Anette S. Galskjot'a da nezaketinden ötürü teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Danimarka Başkonsolosuyla birlikte gezdiler

Öğrenciler, Danimarka Başkonsolosu Anette S. Galskjot nezdinde gerçekleştirilen gezide “Sürdürülebilir Çevre” adına hayata geçirilecek projeler hakkında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleriyle birlikte fikir alışverişinde bulundu. Enerji verimliliği, küresel ısınma ve geri dönüşümün etkin yapılması konularını kapsayan “Sürdürülebilir Çevre” konusunda bilgi alan öğrenciler Danimarka Başkonsolosu Anette S. Galskjot ve belediye ekipleriyle birlikte tesisi gezdi.