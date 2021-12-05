İhlas Haber Ajansı

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Büyükçekmece Gölü kenarında kadın cesedi bulundu

Büyükçekmece Gölü yakınlarında bulunan bir arazide 20 yaşında genç kadın cesedi bulundu.

Kızını o halde gören baba gözyaşlarına hakim olamadı


Olay, saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Gölü'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yanında gerçekleşti. Köprü üstünden geçen vatandaşlar göl kenarında bulunan cesedi görünce polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler cesedin Elif T. (20) isimli genç kadına ait olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Elif T.'nin cesedi incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.



Kızının cesedini gören baba gözyaşlarına hakim olamadı


İlk tespiti polislerin yapmasının ardından kızın yakınlarından babası cesedi tespit etmek için olay yerine geldi. Kızını yerde gören baba gözyaşlarına hakim olamayıp arabasının kaputuna başını dayayarak ağladı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor

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