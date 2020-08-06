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Büyükçekmece Gölü'nde konser

Büyükçekmece Belediyesinin “Gölde Sanat Var” konserleri Büyükçekmece Gölü’nde devam etti.

Büyükçekmece Belediyesinin “Gölde Sanat Var” konserleri Büyükçekmece Gölü'nde devam etti.


“Gölde Sanat Var” etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde düzenlenen açık hava konserleri vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Büyükçekmece Gölü'nün büyüleyici manzarası karşısında sanatseverlere konser veren Özgür Çakıroğlu sergilediği performansla alkışlandı. Sanat hayattır diyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Gölde Sanat Var etkinliklerimiz ilçe genelinde devam ediyor. Her akşam farklı bir bölgede açık hava konseri veriyoruz. Salgın döneminde evlerinde bunalan ve sanatsever vatandaşlarımız konserlerimize yoğun ilgi gösteriyor. Ailesi ve sevdikleriyle birlikte keyifli bir akşam geçirmek isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.

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