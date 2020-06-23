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Büyükçekmece Gölü'ndeki dev hortumla selfie yaptı

İstanbul’da Büyükçekmece Gölü’nde ortaya çıkan dev hortumla selfie çeken bir kadın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Büyükçekmece Gölü'nde ortaya çıkan dev hortumla selfie çeken bir kadın cep telefonu kamerasına yansıdı.


İstanbul'da bugün şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu. Sağanak yağış öncesinde Büyükçekmece ilçesinde dev hortum ortaya çıktı. Hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi. Bir kadının hortum ile selfie çekindiği anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Kadının ve yanında bulunan bir kişinin yaklaşan hortuma karşı soğukkanlılığını koruması izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu.

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