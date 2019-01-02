Büyükçekmece kar yağışına hazır

Büyükçekmece Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından vatandaşların kar yağışı nedeniyle herhangi bir sorun yaşamaması için önlemlerini aldı. Ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı 24 saat görev başında olacak.

Meteoroloji'nin kar yağışı uyarısı üzerine harekete geçen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ekibini tedbir almaları konusunda uyardı. Kar yağışının ilçeyi olumsuz etkilememesi adına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 24 saat görev başında olacak. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Kar Timi ekibi, İstanbul'da perşembe gecesinden itibaren etkili olması beklenen soğuk hava dalgasına hazır durumda.

Amaç vatandaşın mağdur etmemek

Geçtiğimiz yıllarda Büyükçekmece'de etkili olan yoğun kar yağışlarında Büyükçekmece Belediyesi tarafından gerçekleştirilen özverili karla mücadele çalışmaları sayesinde Büyükçekmeceliler mağdur edilmemiş, alınan önlemler sayesinde kış mevsimi hiçbir aksilik yaşanmadan atlatılmıştı. Başkan Akgün ve deneyimli ekibi, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir özveriyle karla mücadeleye hazır.

Karla mücadele için çok sayıda hizmet mevcut

Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri olağan bir kar yağışı durumunda, tuzlama araçları, kepçeler, greyderler, kamyonlar, ambulanslar ve yüzlerce personeliyle 24 saat teyakkuzda olacak. Kar Timleri ilçenin ana caddeleri, giriş yolları, sokakları ve bulvarlarında hizmet verecek, vatandaşların zor durumda kalması gibi durumlarda anında müdahale edecek.

''24 saat nöbet esasına dayalı çalışmaya hazırız''

Önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Akgün; ''Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada Büyükçekmece'de de etkili olması beklenen kar yağışı için ekibimle birlikle gerekli önlemleri almış bulunmaktayız. Büyükçekmece Belediyesi olarak, mevcut karla mücadele araç ve personelimizle 24 saat nöbet esasına dayalı olarak çalışmaya hazırız. Vatandaşlarımız olası bir kar yağışı durumunda belediyemizden destek ve yardım istemek için, Büyükçekmece Belediyesi'nin sabit numarası olan 444 0 340 numaralı telefonu arayarak talep ve sorunlarını iletebilir" şeklinde konuştu.