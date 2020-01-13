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Büyükçekmece, Kazakistan'ın Real Sport takımıyla “Dostluk Maçı” yaptı

Büyükçekmece Belediyesi Kazakistan Ligi’nde oynayan Real Sport futbol takımının hazırlık maçına ev sahipliği yaptı.

Büyükçekmece Belediyesi Kazakistan Ligi'nde oynayan Real Sport futbol takımının hazırlık maçına ev sahipliği yaptı.


Büyükçekmece Belediyespor U11 futbol takımı Real Sport ile bir araya gelerek Büyükçekmece Okan Buruk sahasında “Dostluk Maçı” yaptı. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede Real Sport'u 3-1 mağlup eden Büyükçekmece Belediyesispor futbolcuları, ortaya koydukları mücadele ile gelecek için ümit vadetti. Büyükçekmece Belediyespor U11 futbol takımıyla birlikte sahaya çıkan Kazakistanlı futbolcular misafirperverliğinden ve sporcuya verdiği değerden ötürü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkürlerini iletti.


“Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk”


Kazakistan'da altyapı oluşturan Real Sport futbol takımına başarılar dileyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Antalya'dan dönen Real Sport takımı oyuncularımızı Büyükçekmece'de misafir ettik. Büyükçekmece Belediyespor U11 takımımızla birlikte sahaya çıkarak dostluk maçı yaptılar. İki takımın oyuncuları da birbirinden yetenekli. Büyükçekmece kültür, sanat, spora başta olmak üzere tüm sosyal etkinliklere ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyan bir kenttir” dedi.

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