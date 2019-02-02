Büyükçekmece metrosuna haliç modeli

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'ye yapılması planlanan metro hattı için Haliç Köprüsü modelini örnek göstererek, "Haliç Köprüsü'nde olan benzer bir sistemle Beylikdüzü-Büyükçekme hattında sorunlu olan bölgeyi yüzeyden geçirip halkımızı metroyla buluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Yerel seçimler öncesi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Mevlüt Uysal, Ak Parti'den belediye başkan adayı olarak gösterildiği Büyükçekmece'de Celaliye, Kamiloba ve Kumburgaz mahallerinde faaliyete geçen seçim bürolarının açılışını yaptı. Vatandaşların sorunlarını dinleyen ve Büyükçekmece'de tespit ettikleri sorunları ilçe halkına anlatarak bunlarla alakalı neler yapılması gerektiğini aktaran Mevlüt Uysal'ı vatandaşlar meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı. Özellikle altyapı ile alakalı önemli bilgiler veren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, metro hattı ile alakalı ilçe halkını çok yakından ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece'ye Haliç Köprüsü modeli

Büyükçekmece'ye gelecek metro ile alakalı alt yapı bilgisi de veren Mevlüt Uysal,”TÜYAP'ın olduğu bölge kaygan zemin. Eskiye göre teknoloji biraz daha gelişti ve o kaygan zemini nasıl aşacağımız üzerine çalışıyoruz. Orayı aynen Haliç Köprüsü'nde metronun deniz üzerinden geçmesi gibi bir sistemle orada da yüzeyden açıktan Büyükçekme'den o şekilde devam edebilir. Metro'nun son durağının TÜYAP'ın olduğu yerdeki kulenin arka tarafında değil, aşağıya göl kenarında indirip 1-1,5 kilometre uzamayla Mimarsinan'a kadar birinci ihaleyi yapmış olacağız. Silivri'ye kadar da devam edecek. Eğer Tekirdağ Belediyesi de metro çalışması yaparsa Tekirdağ'a kadar gidecek hat inşallah hazır olur" dedi.

"Efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geliyoruz"

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın konuşmasının ardından söz alan bir vatandaş, 31 Mart yerel seçimleri için CHP'den Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Hasan Akgün'ün bütün belediye personelini kendisi önünde hizaya dizdiği ifade ederek, "Bizi artık hizaya çeken ve kendini karşılattıran başkan değil, sizin gibi Büyükçekmece'ye hizmet getirecek bir başkan istiyoruz" dedi. Başkan Mevlüt Uysal ise "Biz başkalarının yanlışı ile değil, kendimizin doğruları ile övünelim. İnşallah onların düştüğü yanlışa biz düşmeyelim. Bize bu millet oy verirken ve başkan seçerken, Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, ‘Efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik' diyor. Başkaları bildiğini yapsın biz doğruları yapalım" ifadelerini kaydetti.