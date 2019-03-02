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Büyükçekmece Plak Günleri Seyyal Taner konseriyle başladı

Büyükçekmece Belediyesi ile “Plak ve Ben” işbirliğiyle ilki düzenlenen Büyükçekmece Plak Günleri, 1-3 Mart tarihlerinde Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

Büyükçekmece Belediyesi ile “Plak ve Ben” işbirliğiyle ilki düzenlenen Büyükçekmece Plak Günleri, 1-3 Mart tarihlerinde Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.


Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla gerçekleşen Büyükçekmece Plak Günleri'ne ilgi çok yoğun oldu. Seyyal Taner ve Kurtalan Ekspres'in açılış konseri ile başlayan plak günleri kapsamında ikinci gün Rey & Tansel Doğanay konseri, son gün ise Melike Demirağ imza günü gerçekleşecek.



“Her yıl yapılacak”


Büyükçekmece Plak Günleri'nin açılışında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ilçede bu yıl ilki düzenlenen plan günlerinin devam ettirileceğini açıklayarak, “Büyükçekmece'nin müzik kültürünü, müziğin ritmi içinde saklı kalan hafızasını açığa çıkartmak, plak atmosferini yaratan tüm bileşenleri bir araya getirmek amacıyla bu yıl ilkini düzenlediğimiz ‘Büyükçekmece Plak Günleri 01-03 Mart tarihlerinde Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Müzik tutkunlarını özellikle de benim gibi müziği plaktan dinlemekten keyif alanları Büyükçekmece'ye bekliyoruz” ifadesini kullandı.

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