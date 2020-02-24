Büyükçekmece sahilinde kadın cesedi bulundu

Kimliği belirlenemeyen cesedin baş ve kol kısmında darp izleri olduğu öğrenildi. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Büyükçekmece Güzelce sahilinde meydana geldi. Sahil kenarında köpeğiyle beraber yürüyüşe çıkan bir kadın, sahilde hareketsiz halde yatan bir kadın ile karşılaştı. Büyük şok yaşayan kadın, olayı hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. İlk incelemelerin ardından cesedin baş ve kol kısımlarında kısmi darp izlerine rastlanıldı. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının kime ait olduğu belirlenemedi.

“Cansız manken sandım”

Sabah saatlerinde köpeklerini gezdirdiği esnada cesede rastlayan Dilek Alp, cesedi önce cansız manken sandığını söyleyerek, ”Köpeklerimi gezdiriyordum bu sırada yerde bir şey gördüm. Kıyıya vurmuş cansız manken olduğunu düşündüm. Daha sonra yanına geldiğimde ceset olduğunu gördüm. Hemen polis ekiplerine haber verdim. Cesedin üzerinde darp izleri vardı. 45-50 yaşlarında yabancı uyruklu bir kadın olduğunu düşünülüyor. Bende çok korktum görünce” diye konuştu.