Büyükçekmece sahilleri yaz mevsimine hazırlanıyor

Hasan Akgün, "Yeşil alanlarımız ve tertemiz sahillerimiz bu yaz mevsiminde de cazibe merkezi haline gelecektir" dedi.

Türkiye'nin ve İstanbul'un dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan Büyükçekmece sahilinde çalışmalar sürüyor. Her yaz mevsiminde milyonlarca İstanbullunun nefes alabilmek için gittiği Büyükçekmece sahillerinde hazırlıklar tüm hızıyla sürdürüyor. Hayata geçirilecek yeni park ve yeşil alan projelerinde de sona gelindi. Yapılan çalışmaları teknik ekibiyle birlikte denetleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yenilenen Albatros Çocuk Parkı'nda da incelemelerde bulundu.

"Bu yaz Büyükçekmece yine İstanbul'un gözdesi olacak"

İstanbul'daki yüksek yapılaşma ve trafik karmaşasının oluşturduğu olumsuzluklardan uzaklaşmak isteyen vatandaşların ilk tercihinin Büyükçekmece olduğunu belirten Başkan Akgün, "Kış mevsiminde 300 bin, yaz mevsiminde ise nüfusu 1 milyonu aşan Büyükçekmece'de artan nüfus yoğunluğunu da göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu yaz Büyükçekmece yine İstanbul'un gözdesi olacak" dedi.

Bu yıl Kordonboyu'nda yapılan en önemli çalışmaların arasında Albatros Çocuk Parkı bulunuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapım çalışmaları devam eden parkı, Başkan Akgün de yakından takip ediyor. Albatros Çocuk Parkı projesi, eski çocuk parkının kaldırılarak yerine çok daha kapsamlı bir park alanının inşa edilmesini kapsıyor. 4 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen park sayesinde, Büyükçekmeceliler Kordonboyu'nda doğayla iç içe, keyifli vakit geçirebilecekleri bir park ve meydana daha kavuşmuş olacak.

Acil yol bakım ve onarım ekipleri sahil mesaisinde

Fen İşleri Müdürlüğü Acil Yol Bakım ve Onarım ekipleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kordonboyu'nu yaza hazırlamaya devam ediyor. Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, sahil, yürüyüş ve bisiklet yollarının onarım bakım çalışmaları, çeşitli alanlarda boya çalışmaları gibi pek çok noktada mesai yapıyor.

Yeşil alan ve ağaçların bakımı aksatılmıyor

Ekipler tarafından Kordonboyu'nda gerçekleştirilen bir diğer çalışma da, sahilde bulunan yeşil alanların, parkların ve ağaçların tümüne uygulanan bakım ve onarım çalışmaları oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bakım çalışmaları sayesinde sahilin doğal güzellikleri korunuyor.