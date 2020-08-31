Büyükçekmece sahillerine depreme dayanıklı kollektör hattı döşeniyor

Beklenen Marmara depreminde Büyükçekmece'nin kanalizasyon sisteminin hasar görmesini engellemek amacıyla hayata geçirilen proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi ve İSKİ işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

“Şehrin geleceği bu projeye bağlıydı”

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ile yeni kollektör hattına yönelik projeyi inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece Arıtma Tesisi'nden Gürpınar Stadyumu'na kadar olan sahil hattına 2 metre çapında yeni kollektör hattının döşenmesine başlandı. Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ projenin bir an önce tamamlanması için de gereken çalışmaları yaptı. Şehrin geleceği bu projeye bağlıydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Raif Mermutlu'ya ve emeği geçen arkadaşlarıma Büyükçekmece ailem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İSKİ Genel Müdürü Mermutlu ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Evren Kılcı, Büyükçekmece'de İSKİ tarafından yapılması planlanan projeleri yerinde denetledi.