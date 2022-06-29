Büyükçekmece 'Yarının Şehirleri'' projesinde pilot gelişme alanı seçildi

Birleşik Krallık Araştırma Enstitüsü (UKRI) tarafından desteklenen 'Yarının Şehirleri'' projesinde Büyükçekmece pilot gelişme alanı seçildi.

Büyükçekmece Belediyesi'nde 2 oturum şeklinde gerçekleşen 'Yarının Şehirleri'' projesi bilgilendirme toplantısının sabah oturumuna Prof. Dr. Sibel Kalaycıoğlu, Akademisyenler Ekin Ekici ve Emrullak Dar, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ve belediyenin ilgili birim müdürleri katıldı. Toplantının öğleden sonraki oturumuna ilçedeki mahalle muhtarları katılarak, mahalleler hakkında bilgi vererek projeye katkıda bulundular.

Şehirlerin daha dayanıklı olmasına yönelik çalışmalar yapılıyor

Birleşik Krallık Araştırma Enstitüsü (UKRI) tarafından desteklenen ve Türkiye yürütücülüğünün Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı bünyesinde yapılan "Yarının Şehirleri'' projesi çerçevesinde geleceğin şehirlerinin muhtemel tehlikelere daha dayanıklı olmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılıyor. Yapılacak çalışmayla muhtemel şehirleşme senaryolarının geliştirilmesi ve afet riskini azaltmada en doğru kentleşme senaryosunun ilgili paydaşların katılımı ile belirlenmesi hedefleniyor.