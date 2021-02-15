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Büyükçekmece yoğun kar yağışına teslim olmadı

Hafta sonu aralıksız devam eden kar yağışına hazırlıksız yakalanmayan Büyükçekmece Belediyesi, 24 mahallede 24 saat esasına göre görev yaptı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hafta sonu için yaptığı kar yağışı uyarısının ardından teyakkuza geçen Büyükçekmece Belediyesi Kar Timleri, yağışın başlamasıyla birlikte çalışmalarını başlattı.


Olumsuz hava şartlarının günlük yaşamı aksatmaması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, yağışının yoğun olduğu bölgelerde kar küreme çalışmaları yapılırken, buzlanmaya karşı sokak, kaldırım ve geçitlerde tuzlama çalışması yapıldı. 24 mahallede 24 saat esasına göre görev yapan kar timlerine Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Vatandaşlardan gelen acil çağrıları değerlendiren sağlık ekipleri pansuman, hasta nakil, ilaç tedariki ve enjeksiyon hizmeti vererek vatandaşları mağdur etmedi.


Kar yağışında yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmayan Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde sokak hayvanları için mama ve su servisi yaptı.

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