Büyükçekmece'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Büyükçekmece'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, müzik grubu Madrigal'in verdiği konser ile coşkuyla kutlandı.

Büyükçekmece'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı doyasıya kutlandı. Büyükçekmece Albatros Sahili'nde başlayan 19 Mayıs kortej yürüyüşü, Büyükçekmece Belediyesi Kent Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş sonrası meydana gelen yüzlerce genç, buradaki çeşitli etkinliklerde doyasıya eğlendi. Gençler akşam düzenlenen müzik grubu Madrigal konserinde ise 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.

“19 Mayıs bu vatanın kurtuluşu için emin adımlarla başladığımız gündür”

Etkinlik alanında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Cumhuriyetin 100. yılını kutluyoruz. Cumhuriyetin oluşabilmesi için 19 Mayıs yürüyüşünün başlamış olması lazım. 19 Mayıs bu vatanın kurtuluşu için emin adımlarla başladığımız gündür. Bu millete en uygun yönetim şekli Cumhuriyettir ve en büyük eserimdir diyor Mustafa Kemal Atatürk. İşte 19 Mayıs budur bunun sonucu da Cumhuriyettir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 104. yılı ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun” şeklinde konuştu.