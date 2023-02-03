Büyükçekmece'de 2022 yılında yapımına başlanan eğitim merkezi hizmete açıldı

Büyükçekmece'de 2022 yılında yapımına başlanan Kumburgaz Ömer Ateş Çocuk Eğitim Merkezi hizmete girdi.

Büyükçekmece Belediyesi ile eğitim hayırseverleri işbirliğiyle 2022 yılında yapımına başlanan çocuk eğitim merkezleri modern, çağdaş ve eğitimli bireylerin yetişmesine önemli katkı sağlayacak. Ayşen Gören - Gülsüm Uçar Çocuk Eğitim Merkezi, Cumhuriyet Hatice Göksel Çocuk Eğitim Merkezi, Hacı Osman Akgün Çocuk Eğitim Merkezi ve Ömer Ateş Çocuk Eğitim Merkezi miniklere hizmet vermeye başlıyor. Büyükçekmeceli miniklere ilk olarak kapılarını açan Ömer Ateş Çocuk Eğitim Merkezi Kumburgaz Mahallesi'nde hizmete girdi. 2022 yılında yapımına başlanan 635 metrekare alana sahip olan anaokulu 6 derslikten oluşuyor. Etkinlik alanları, yemekhane, mutfak, revir ve idari birimlerden oluşan çocuk eğitim merkezi sadece minikleri değil ailelerini de mutlu ediyor.

“Tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz”

Önümüzdeki günlerde yapımı tamamlanan 3 çocuk eğitim merkezinin daha hizmete açılacağını açıklayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Kumburgaz Ömer Ateş Çocuk Eğitim Merkezi, eğitim - öğretim hayatına ilk adımını atan minik öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olsun. Çocuklarımızın en iyi koşullarda eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu kutsal yolda bize destek veren eğitim hayırseverlerimize de sonsuz teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.