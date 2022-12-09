Büyükçekmece'de 2023 yılı “Cumhuriyet ve Demokrasi Yılı” olarak ilan edildi

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılını “Cumhuriyet ve Demokrasi Yılı” olarak ilan etti.

Büyükçekmece Belediye Meclisi Aralık ayı ikinci toplantısı Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Başkanlığı'nda Belediye Binasında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesi öncesinde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2022 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek; “1 yıl boyunca hep birlikte bu şehrin geleceğiyle ilgili konuları tartıştık. Karar verdik. Bu şehrin menfaatleri için aldığımız kararları hep birlikte aldık. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Meclis grup başkanvekillerinin 2023 yılına yönelik yaptıkları konuşmaların ardından gündem maddelerini görüşülerek karara bağlandı. Büyükçekmece Belediye Meclisi 2023 yılının temasını Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle “Cumhuriyet ve Demokrasi Yılı” olarak ilan etti. Karar oybirliğiyle kabul edildi.

“2023 yılının ülkemize mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, meclis sonunda belediye meclis üyeleri ve Büyükçekmece halkının yeni yılını kutladı. Başkan Akgün, “Sevgili Büyükçekmece ailemize ve bize izleyen vatandaşlarımıza 2023 yılında bol sağlık, sofralarında bereket, ömürlerinde bereket, işlerinde kolaylıklar diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Allah bu memleketi 2023 yılında daha güçlü yapsın. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2023 yılı Büyükçekmece'de Cumhuriyet ve demokrasi yılı olarak kullanacak. 2023 yılının hepimize, ülkemize mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum'' şeklinde konuştu.