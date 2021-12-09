Büyükçekmece'de 3 mahalle daha parkına kavuştu

İstanbul'un en fazla yeşil alana sahip ilçelerinin başında gelen Büyükçekmece yeni parklar ve yeşil alanlara kavuşuyor.

Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Muratçeşme, Fatih ve Güzelce mahallerine yeni parklar kazandırdı. İlçenin meydanlarında da peyzaj ve çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor. Büyükçekmece Belediyesi bir yandan ilçede ağaçlandırma çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da yeni parklar kazandırıyor. Bu kapsamda ilçe 3 yeni ve modern parka daha kavuştu.

Parklara futbol ve basketbol sahaları

Muratçeşme Mahallesi Gazanfer Sokak'ta 1140 metrekare alana yapılan park çocuk oyun alanları, fitness aletleri, futbol ve basketbol sahası ile bölge halkına hizmet verecek. Ayrıca parkta yürüyüş yolları, oturma alanlarının yanı sıra meyve ağaçları da dikildi. Güzelce Mahallesi Vatan Sokak'ta yapılan park 120 metrekarelik çocuk oyun alanı, basketbol sahası, meyve bahçesi, fitness aletleri ve yürüyüş yolları ile dikkat çekiyor. 645 metrekarelik park bölge halkının hizmetine girdi.

Büyükçekmece Belediyesi'nin yaptığı bir diğer park ise Fatih Mahallesi Kaptan Sokak'ta hizmete girdi. 850 metrekare alana sahip olan park içerisinde 100 metrekarelik çocuk oyun alanları ve 750 metrekarelik meyve bahçeleri ile zenginleştirilmiş yeşil alana sahip.

Büyükçekmece'de yeşil alanların ve parkların sayısının daha da arttırılacağını açıklayan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, önümüzdeki yıl içinde 40 yeni park daha yapılacağını belirtti.