Büyükçekmece'de 3 yıl içinde 30 bin adet file ve bez çanta dağıtıldı

Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 3 yıl önce başlattığı “Naylon Poşete Hayır” kampanyası sayesinde binlerce vatandaş bilgilendirildi.

Projeye büyük destek veren Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece halkının çevre dostu olduğunu belirterek ilçe halkına file dağıtımın sürdürüleceğini açıkladı. Vatandaşlara naylonun insan sağlığına ve doğaya verdiği zararları anlatarak bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri Çevre Koruma ve Kontrol ekipleri son 3 yıl içerisinde 30 bin adet bez torba ve file dağıtarak yasalaşan naylon poşet kararıyla ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.

“Hassasiyetle sürdürüyoruz”

Naylon ve plastiklerin doğaya verdiği zarardan ötürü herkesi file kullanmaya davet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Gün geçtikçe doğayı korumak, temiz tutmak daha da zorlaşıyor. Biz Büyükçekmeceliler olarak doğa dostuyuz. Geri dönüşüm konusunda da çalışmalarımızı hassasiyetle yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı yeni çıkan yasa hakkında bilgilendirerek binlerce bez torba dağıttık. Dağıttığımız filelerle alışveriş yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Çocuklarımıza daha temiz bir gelecek sunmak için çalışmaya devam” ifadesini kullandı.