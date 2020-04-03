Büyükçekmece'de 5 bin aileye destek kolisi

Korona virüs vak'asının her geçen gün etkisini giderek arttırdığı günlerde virüs salgınına karşı tedbirlerini arttıran Büyükçekmece Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerini de aksatmıyor. Özellikle korona virüs salgınından ekonomik anlamda olumsuz etkilenen çalışmayan, yaşlı ve engelli vatandaşlar tespit edildi. Yaklaşık 5 bin aileye bu kapsamda temel gıda maddesi ve hijyen malzemelerinden oluşan yardım kolileri dağıtılıyor.

“Evinizde kalın biz yanınızdayız”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, virüs salgınının giderek arttığı bu günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu daha fazla arttırdığını ifade ederek, “Sevgi Eli Market aracılığıyla ilçemiz sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her ay periyodik olarak tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü, iş yerleri kapanan vatandaşlarımız ve engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını tespit ettik. Büyükçekmece'de ikamet eden 5 bin aliye belediye ekiplerimizi ihtiyaç duyduklarını desteği sağlıyor. Vatandaşlarımız evlerinde kalsın biz onlar için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.