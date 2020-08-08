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Büyükçekmece'de ağaçlık alanda yangın

Büyükçekmece’de geniş ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü.

Büyükçekmece'de geniş ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yerleşim alanına ulaşmadan söndürüldü.


Yangın saat 15.00 sıralarında Büyükçekmece Pınartepe mahallesinde bulunan geniş ağaçlık alanda çıktı. Kısa sürede ağaçlık alanının neredeyse tamamını kaplayan yangın olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin çalışmaları ile kontrol altına alındı. Yangında ölü ya da yaralı olmazken yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının evlere ulaşması engelledi.

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