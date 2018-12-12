Büyükçekmece'de ambalajsız ekmek satanlar uyarıldı

Yerel bir gazetede yer alan “bazı işyerlerinde ambalajsız ekmek satıldığı” yönündeki haberi ihbar kabul eden Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelindeki ekmek satan işyerlerine ani bir denetim gerçekleştirdi.

Meclis kararıyla ekmeğe ambalaj zorunluluğu

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nce alınan karar doğrultusunda 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, ilçe sınırlarında ekmek ve unlu mamul üretim ve satışı yapılan işletmelerde ekmeklerin Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği'nin 8. maddesine göre ambalaj içinde satılması zorunlu hale geldi. Ayrıca fırın tezgahında satılan ekmeklerin de vatandaşların dokunamayacağı bir yerde bulundurulması ve fırıncıların ekmek satışında eldiven giymesi de zorunlu.

Ambalaj ve hijyen koşullarına bakıldı

Rutin olarak ekmek - unlu mamul üretim ve satışı yapılan işyerlerini denetleyen Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek satışı yapan işyerlerine ani bir denetim daha gerçekleştirdi. Yapılan denetimde ambalajlı ve hijyenik koşullara uygun olarak ekmek satan işyerlerine teşekkür edildi. Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim Kaya nezaretinde gerçekleştirilen denetimler sırasında bazı marketlerde satılan ambalajsız ekmeğin komşu ilçelerdeki ekmek fırınlarından geldiği tespit edildi. Zabıta ekipleri bu işyerlerini de ambalajsız ekmek satışı yapmamaları konusunda uyardı.

Denetimler sürecek

Zabıta Müdürü İbrahim Kaya, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ekmeğin hijyenik koşullarda satışı konusunda çok hassas olduğunu belirterek; "Zabıta, çevre ve ruhsat müdürlüklerimize bağlı gıda ve çevre mühendislerimizin de katıldığı rutin denetimlerimizi bundan önce olduğu gibi bundan sonrada sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.