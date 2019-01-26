Büyükçekmece'de apartmanda şiddetli patlama: 1'i ağır 2 yaralı

Büyükçekmece'de bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama nedeni henüz belirlenemezken olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Bina büyük oranda maddi hasar meydana gelirken bir araç ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, Güzelce Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. Boş ardiye olarak kullanılan alanda sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonrası Mehmet Salih Güler (43) isimli bir vatandaş ağır yaralandı. Olayda yaralanan diğer kişi ile birlikte ağır yaralı 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şiddetli patlama sonrası binanın dış cephesi ve daire camları adeta tuzla buz oldu. Apartmanın avlusunda bulunan bir araçta patlama sonrası ağır hasar meydana geldi. Patlamada yaşlı bir kadının da vatandaşlar yardımı ile dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

Patlama sırasında amcası yaralanan Emrah Güler, bir anda patlama olduğunu ifade ederek, "Şu alt katta patlama gerçekleşti. Normalde kullanmadığımız eşyaları koyuyorduk orada. Ne olduysa orada olmuş ama kazan patlamamış başka bir kazan mı vardı artık bilmiyoruz. İçeriden babaannemi çıkardık. O kendisi rahatsızdı. Apartmanda 15-16 kişi oturuyordu. Amcam ağır yaralandı. Arkadaşı da hafif yaralıydı. Ne patladığını bilmiyoruz" dedi.

Patlamanın kesin nedeninin itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.