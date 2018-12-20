Büyükçekmece'de atık yağları getirene TSE belgeli ayçiçek yağı

Büyükçekmece Belediyesi'nin “Büyük Çevre Hareketi” kapsamında hayata geçirdiği atık yağ geri dönüşüm projesi ilçe halkından büyük rağbet görüyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören “Atık getir katık götür” projesine destek olan çevre dostu Müzeyyen Özhan, Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne 5 litre bitkisel atık yağ getirerek karşılığında 1 litre ayçiçek yağı teslim aldı. Belediyenin uygulamasının çok yerinde ve önemli bir çevre projesi olduğunu belirten Özhan, gelecek adına herkesin bu kampanyaya destek vermesi gerektiğini söyledi.

“1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor”

Tüm Büyükçekmecelileri kampanyaya destek vermeye çağıran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Vatandaşlarımız evlerindeki atık yağları çöpe atmak yerine bizlere getirerek hem ekonomiye hem de çevre temizliğine katkı sağlıyorlar. Bilindiği üzere 1 litre atık yağ 1 milyon litre suyu kirletmektedir. Yeni bir proje olmasına rağmen vatandaşlarımızın ilgisi yoğun oldu. Büyükçekmece halkı çevre temizliği ve geri dönüşüm konusunda her zaman duyarlı olmuştur. Bitkisel atık yağlarınızı belediyeye getirerek 1 litre ayçiçek yağınızı hediye olarak alabilirsiniz. Dünyayı tüketmek için değil geleceği güzelleştirmek için katkı sağlayalım” dedi.

Kampanyaya destek olmak ve bilgi almak isteyen vatandaşlar 444 0 340 numaralı telefonu arayarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile iletişime geçebilir.