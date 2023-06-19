Büyükçekmece'de Babalar Günü spor etkinlikleriyle kutlandı

Büyükçekmece'de Babalar Günü'ne özel futbol, tenis ve basketbol turnuvaları düzenlendi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Babalar Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Prof. Dr. Türkan Saylan Spor Tesisleri'nde tenis ve basketbol turnuvası, Atatürk Spor Kompleksinde futbol turnuvası gerçekleşti. Etkinliğe katılan vatandaşlar eğlenceli vakit geçirdi.

Büyükçekmece'de Babalar Günü'ne özel düzenlenen futbol, tenis ve basketbol turnuvalarına baba ve çocukların katılımı yoğun oldu. 14 farklı Futbol kulübünün babaları futbol turnuvası yaparken baba ve çocuklardan oluşan takımlar basketbol ve tenis turnuvası gerçekleştirdi. Turnuvaların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi. Kazanan takımlara kupalarını Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu takdim etti.