Büyükçekmece'de balıkçılar en büyük turna balığı için olta attı

Büyükçekmece'de Büyük Ödüllü Turna Avı Yarışması düzenlendi. 150 kişinin katıldığı yarışmada Yusuf Aydın iki balık yakalayarak birinci oldu.

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Kıyı Balıkçıları Derneği işbirliğiyle ikincisi düzenlenen “Büyük Ödüllü Turna Avı Yarışması” yoğun katılımla Tepecik'te gerçekleşti. Tepecik Çamlık'taki piknik alanında gerçekleştirilen yarışmaya katılan balıkçılar en büyük turna balığını yakalamak için oltalarını göle attı.

Yarışmaya 150 kişi katıldı

150 kişinin katıldığı yarışmada iki balık avlayan Yusuf Aydın birinci, Erdinç Dokuman ikinci, Mustafa Ayar ise üçüncü oldu. Yusuf Aydın'ın avladığı turna balıklarının boyları biri 41 ve 54 santim, Erdinç Dokuman'ın avladığı balık 62 santim, Mustafa Ayar'ın avladığı turna balığı ise 56 santim olarak ölçüldü.

Dernek Başkanı Kansu Gülbardak, sağladığı imkanlardan ötürü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür etti.

“Keyifli bir yarışma oldu”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ü temsilen yarışmaya katılan Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır, “Dereceye giren usta balıkçılarımızı tebrik ediyorum. Keyifli bir yarışma oldu. Büyükçekmece Kıyı Balıkçıları Derneği geçen sene de engelliler için oltalarını denize atmışlardı. Sosyal sorumluluk projesi olarak anlamlı bir çalışma olmuştu. En büyük turna balığını yakalayan Yusuf beyi tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler” şeklinde konuştu.