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Büyükçekmece'de bekçilerin durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı

Büyükçekmece’de bekçilerin durdurduğu araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Büyükçekmece'de bekçilerin durdurduğu araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gece Kartalları olarak bilinen mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu araçtan bir miktar uyuşturucu madde metamfetamin ve 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ekipler yaptıkları çalışmada ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen bir miktar parayı da yakaladı. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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