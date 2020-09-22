Büyükçekmece'de belediye personeline bisiklete binme zorunluluğu

Başkan Akgün, "Büyükçekmece Belediyesinde artık çevredeki resmi kurumlara giden gelen personel ve zabıta bisiklet kullanacak. Evinden işe bisikletle gelip giden personelimizi ödüllendireceğiz. Hem bisikletini vereceğiz hem de ödüllendireceğiz" dedi.

Büyükçekmece Belediyesi 16 - 22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında zabıta personeline bisiklet tahsis ederek belediye personeline bisiklet kullanma zorunluluğu getirdi.

“Büyükçekmece örnek olsun diğer yerlere yayılsın”

Avrupa'da bisikletin ulaşım aracı olarak kullanıldığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Belediye zabıtası ve belediye memurlarımızın görev esnasında kullanacakları bisikletin törenle teslim etmemizin amacı bisiklet binme kültürünü arttırmak için biraz örnek olmak. Büyükçekmece Belediyesinde artık çevredeki resmi kurumlara giden gelen personel ve zabıta bisiklet kullanacak. Evinden işe bisikletle gelip giden personelimizi ödüllendireceğiz. Hem bisikletini vereceğiz hem de ödüllendireceğiz. Mümkün olduğu kadar zorlayacağız. Büyükçekmece örnek olsun diğer yerlere yayılsın” dedi.

“Gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabiliriz”

Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen törenle zabıta personeline bisikletlerini takdim eden Başkan Akgün sözlerine şöyle devam etti: “Bisikletin kullanılabileceği alanlarda herkesin bisiklet binmesi lazım. Bisiklet kültürünü yaygınlaştırırsak, resmi dairelerde bisiklet kullanmayı zorunlu hale getirirsek Türkiye'de de karbon oranın düşmesine, çevrenin daha çok korunmasına, gaz salınımın azaltılmasına önemli katkı sağlarız. Dolayısıyla gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakabiliriz. Bisikletli bir hayat özellikle gelişmiş ülkelerde bunu fark ediyoruz. Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri bisikleti alabildiğine yaygınlaştırdığı için şehir hayatındaki yaşam kalitesi çok daha fazla yükseldi. Türkiye'de de bunun bir yerinden başlanması lazım. Biz Büyükçekmece olarak başladık”