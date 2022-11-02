Büyükçekmece'de bir ev ve araca yönelik uzun namlulu silahla saldırı

Büyükçekmece'de gece saatlerinde sokakta açılan uzun namlulu ve tabancalı ateş bir eve ve araca isabet etti. Aracın AK Partili Adnan Ay'a ait olduğu öğrenilirken evin ise emekli bir doktora ait olduğu öğrenildi.

Olay, Eskice Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre sokağa araçla gelen şüpheliler bir doktora ait eve ve AK Parti Büyükçekmece İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Ay'a ait araca yönelik uzun namlulu ve tabancalı saldırı gerçekleştirdi. Saldırının asıl hedefinin doktor mu yoksa Ay mı olduğu polis tarafından araştırılıyor.

Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmada evin önünde park halinde bulunan araçta mermi ve evin duvarlarında çok sayıda mermiye rastlandı. Polisin olayla ilgili çok yönlü incelemesi devam ediyor.