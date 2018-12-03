Büyükçekmece'de “Biz Atatürk'ten; Çalar, Söyler, Anlatırız” etkinliği

Büyükçekmece Belediyesi, “Biz Atatürk'ten; Çalar, Söyler, Anlatırız” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Atatürk'ün anıları, sevdiği şiir ve şarkılarının söylendiği etkinliğe Büyükçekmeceli vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Tarihçi - yazar ve Büyükçekmece Belediyesi Başkan Danışmanı Sacide Bolcan, Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner ve sanatçı Neslinay Çınar'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen anılarını anlatıp, sevdiği şarkıları ve şiirleri okudular.

Tarihçi - yazar ve Belediye Başkan Danışmanı Sacide Bolcan, Atatürk'ün bilinmeyen anılarını ve hikayelerini anlatırken Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner ise Atatürk'ün sevdiği şiirleri tüm Büyükçekmecelilere okudu.

Büyük bir keyifle etkinliği izleyen vatandaşlar Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendiren sanatçı Neslinay Çınar'a hep bir ağızdan eşlik ederek unutulmaz bir etkinliğe tanıklık etti.

“Büyükçekmece ailemin Atatürk sevgisini biliyorum”

Atatürk adına yapılan anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yapmaktan ötürü mutluluk duyduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Farklı ve dikkat çekici bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarını, sevdiği şiir ve şarkıları bilmek, öğrenmek gerekir. Atatürk sevdalısı üç arkadaşımla bu akşam bir araya geldik. Umarım keyifli bir etkinliğe tanıklık etmişsinizdir. Büyük Büyükçekmece ailemin Atatürk sevgisini biliyorum. Büyükçekmece'de Atatürk sevgisi hiçbir zaman bitmez, bitmeyecektir” şeklinde konuştu.