Büyükçekmece'de çıkan yangında anne ve kızı sinir krizi geçirdi

Büyükçekmece'de 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler içerisindeki dairelerini gören anne ve kızı gözyaşlarını tutamayarak sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Evlerinin alevler içinde kaldığını gören anne ve kızı ise gözyaşlarına hakim olamayarak sinir krizi geçirdi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bölge sakinlerinden Mert Yıldırım, "Yangın çıkmış. Çatıda çalışma yapıyorlar. Neden olduğunu bilmiyoruz. İçeride mahsur kalan yok" dedi.