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Büyükçekmece'de çocuk park ve oyun alanları kullanıma kapatıldı

Büyükçekmece Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki tüm çocuk oyun parklarını geçici süreyle kullanıma kapattı.


Vatandaşların sağlığını korumak ve virüs salgınına karşı önlem almak için çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, Büyükçekmece'nin 24 mahallesinde bulunan tüm çocuk oyun alanları ve parkları kullanıma kapattı.


“Halkımızın sağlığını korumak zorundayız”


Korona virüse karşı ilçedeki tüm önlemlerin alındığını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Vatandaşlarımızı salgın riskinden uzak tutmak için ilçemizdeki çocuk oyun alanları ve parkları da kullanıma kapattık. Korona virüs salgınını duyduğumuz ilk günden itibaren ilçemizde seferberlik ilan ettik. Çocuklarımızı virüs salgının uzak tutmak için hastalık riski ortadan kalkıncaya kadar parklarımızı kapattık. Halkımızın sağlığını korumak öncelikli görevimizdir” dedi.

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