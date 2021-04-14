Büyükçekmece'de Covid -19 salgın riskine karşı fırınlarda Ramazan denetimi yapıldı

Ramazan ayının ilk gününde fırın ve unlu mamul üreticilerini denetleyen Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 salgını kapsamında alınması gereken tedbirler hakkında uyarılarda bulunurken, İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan ayı genelgesi hakkında esnafı bilgilendirdi.

Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üreticilerini denetledi.

Covid-19 tedbirlerine uymayan işletmeler uyarıldı

Korona virüs salgını ile gelinen aşamada mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün İstanbul'da da vaka sayılarını arttırmasına yönelik tedbirlerini arttıran Büyükçekmece Belediyesi, salgının toplum sağlığını olumsuz etkilememesi için ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bu yıl da fırın ve unlu mamul üreticileri periyodik olarak denetlenecek. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iftar saati öncesinde fırınlarda bir denetleme gerçekleştirdi. Ramazan ayının olmazsa olmazı pidenin gramaj ve üretim işleminin hangi koşullarda yapıldığını denetleyen ekipler, Covid-19 salgını kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Ayı tedbirlerine yönelik genelgesinde Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak fırıncı esnafını bilgilendirdi. Ramazan ayı süresince iftar saati öncesinde fırınlarda kuyrukların oluşması ve yoğunluğun artmasının salgın riskini arttıracağı yönünde uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, fırıncı esnafından, pide ve ekmek üretimini iftar saatinden 1 saat önce sonlandırmasını da istedi. Zabıta ekipleri ayrıca fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolü de yaptı. Covid-19 tedbirlerine uymayan iş yerleri ise uyarıldı.