Büyükçekmece'de Cumhuriyet coşkuyla kutlanacak

yıl dönümü Büyükçekmece'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol'un çelenk takdiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okullar, gaziler ve mahalle muhtarlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ellerinde Türk bayrakları ve üzerilerinde Cumhuriyet tişörtü bulunan yüzlerce Büyükçekmece Halk Akademisi öğrencisi ile birlikte tören alanına girmesi alandaki vatandaşlar tarafından alkışlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim Salı günü Kaymakamlık da yapılacak bayramlaşmanın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda devam edilecek.