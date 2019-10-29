Büyükçekmece'de Cumhuriyet'in 96. yılı kutlandı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü Büyükçekmece'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Günün ilk töreni Büyükçekmece Kaymakamlığında tebriklerin kabul edilmesiyle gerçekleşti. Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, ilçe protokolü ve vatandaşların tebriklerini kabul etti. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenle devam etti. Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol'un tören alanındaki vatandaşların Cumhuriyet Bayramlarını kutlamalarının ardından Kaymakam Özel, günün anlam ve önemine yönelik olarak yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetin ilelebet yaşatılacağını” söyledi.

Törene katılan okulların Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına yönelik hazırladıkları etkinlikler, tören alanını dolduran vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Tören okulların geçit töreniyle son buldu. Büyükçekmece Belediyesi Bando Takımı'da gün boyu ilçe genelindeki meydanlarda marşlar çalarak bayramın coşkusunu daha da arttırdı.