İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Büyükçekmece'de damperi açık hafriyat kamyonunun üst geçide takıldığı anlar kamerada

E-5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde dün akşam saatlerinde damperi açılan hafriyat kamyonunun üst geçide takıldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Büyükçekmece Mimar Sinan Kavşağı Mevkii'nde yaşanmıştı. Seyir halindeki bir hafriyat kamyonunun damperi açılmış üst geçide takılarak kaza meydana gelmişti. Yaşanan feci olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun damperinin üst geçide takılması sonrasında ise damperinden ayrılan çekicinin bir süre daha ilerlemesi görülüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.