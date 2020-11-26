Büyükçekmece'de deprem öncesi ve sonrası planlanıyor

Beklenen Marmara Depremi'ne hazırlıksız yakalanmamak, can ve mal kaybını asgariye indirmek için çalışmalarını hızlandıran Büyükçekmece Belediyesi, en son yayınlanan bilimsel veriler ışığında yeni bir çalışma dönemi başlattı.

Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Hazırlık Eylem Planı

“Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Hazırlık Eylem Planı” çerçevesinde çalışma komitesi oluşturan Büyükçekmece Belediyesi, Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. İlhan Osman Şahin, Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Prof. Dr. Beyza Taşkın, Dr. Nail Çadallı, Belediye Meclis Üyeleri Tuncay Tuna, Kerem Ereke, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı, Sivil Savunma Müdürü Cengiz Topel Yaylacı'nın katıldığı ilk toplantısını gerçekleştirdi.

“22 binden fazla konut yıkılarak yenilendi”

AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki'nin de online katıldığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 1999 Marmara Depremi sonrasında Büyükçekmece'de plan değişikliği yapıldığını ve yatay yapılaşmanın korunduğunu kaydederek, Büyükçekmece'de 2004 yılından bu yana kentsel dönüşümün sürdürüldüğünü ve bugüne kadar 22 binden fazla konutun yıkılarak yenilendiğini belirtti.

AKUT arama kurtarma ve afete hazırlık eğitimi verecek

Prof. Dr. Naci Görür, bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar ışığında Büyükçekmece'de riskli bölgeleri harita üzerinde anlatarak, yerel yönetimlerin tehlike analizi, risk analizi ve zarar azaltma yöntemleri başlığı altında 3 aşamalı çalışma yöntemiyle hazırlıklarını sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki ise Büyükçekmece'de başlatılan “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Hazırlık Eylem Planı”nın önemine değinerek, arama kurtarma eğitimi, afet eğitimi ve toplumu afete hazırlama eğitimi konularında Büyükçekmece Belediyesi'ne destek vereceklerini ifade etti.