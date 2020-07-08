Büyükçekmece'de deprem ve afet riski tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Büyükçekmece Belediyesi Afet ve Acil Durum Merkezi, 'Büyükçekmece İlçesi Afet, Tehlike ve Risk Analizleri' değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Prof. Dr. İlhan Osmanşahin moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda, Büyükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Sivil Savunma Müdürlüğü teknik personeline Büyükçekmece'de Afet, Tehlike ve Riski Analizleri değerlendirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin son olarak hazırladığı raporlar ışığında 7.5 büyüklüğünde bir depremin Büyükçekmece'de olası etkileri konuşuldu. Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Büyükçekmece Belediye Meclis üyeleri Tuncay Tuna ve Nevzat Sezen de katıldı.

“Bunu yerine getirmek milli bir görevdir”

Toplantıya katılan Başkan Dr. Hasan Akgün, “Son derece gergin iki nokta fay hattı var. Balon şişmiş son noktaya gelmiş patlayacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Bütün bilim insanları ve belediye başkanları biliyor. Belediye başkanları içerisinde uzun süreli olduğum için bütününü de bilenlerden bir tanesi benim. Bu nedenle özellikle son 7 yıldan beri kentsel dönüşüm çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz. İstanbul'daki bütün parti gruplarının meclis üyeleri, sayın büyükşehir belediye başkanımız, sayın çevre ve şehircilik bakanımız hiç tereddüt etmeden, hiçbir siyasi argüman ortaya sürmeden, siyaseti bu işlere bulaştırmadan İstanbul'daki deprem hazırlığını milli bir görev olarak yapmak zorundayız. Bunu yerine getirmek milli bir görevdir” dedi.