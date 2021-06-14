Büyükçekmece'de deprem ve tsunami gözlem istasyonunun açılışı gerçekleşti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve beraberindeki heyetin katılımıyla açılan istasyon, yaşanabilecek olası tsunamilerde 5-7 dakika arasında erken uyarı sağlayacak.

Büyükçekmece Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle kurulan Büyükçekmece deprem ve tsunami Gözlem İstasyonu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener, Bölgesel Deprem-Tsunami izleme merkezi müdürü Dr. Doğan Kalafat ile diğer yetkililer katıldı.

Marmara bölgesinde deprem sonrası yaşanabilecek can kayıplarını azaltması hedeflenen gözlem istasyonunun olası tsunamilerde 5 - 7 dakika arasında daha erken uyarı sağlaması bekleniyor. Meteorolojik ölçümlerin yapılmasında önemli rol oynaması beklenen istasyon, çevre bölgelerdeki tarımsal faaliyetlere katkı sağlayacak.

“Marmara bölgesinde deprem sonrası tsunami riskini azaltmak için kuruldu”

Deprem ve tsunami erken uyarı sisteminin açılışında konuşan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Haluk Özener, “Boğaziçi Üniversitesi ve Kandilli Rasathanesi Araştırma Enstitüsü ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle kurmuş olduğumuz deprem tsunami gözlem istasyonunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu istasyonun özelliği öncelikle biliyorsunuz Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkiye'ye yayılmış deprem istasyonlarıyla anlık olarak deprem gözlemleri ve yüklendiği Uluslararası sorumluluk çerçevesinde Ege, Akdeniz, Karadeniz ile bağlantılı denizlerde tsunami uyarı görevi, tsunami servis sağlayıcı görevi üstlenmektedir. Sadece Türkiye değil çevredeki ülkelerimize de bu konuda destek vermekteyiz. Bu istasyon içerisinde sismik deprem gözlemleri, meteoroloji gözlemler hem de deniz gözlemleri yapılacak. Bir sonraki adımda da çok yakın zamanda bu istasyonda GPRS istasyonu ile yer kabuğu hareketlerini anlık olarak takip etme şansımız olacak. Bu konuda yaptığımız deprem zararlarını azaltma konusunda yaptığımız çalışmalar için önemli bir adım açmakta olduğumuz istasyon. Bundan sonra da bu işbirliğinin devam edeceğine Büyükçekmece Belediyesi ile eğitim alanında da devam edeceğine inanıyorum. İstasyonun özelliği biliyorsunuz biz deprem istasyonlarına anlık, çok hızlı çözümlerle aslında depremin lokasyonunu 30 saniyede belirleyebiliyoruz. Tsunami istasyonlarının özelliği de bu değişimleri ve gözlem parametrelerini gözlemleyerek olası bir Marmara depreminin biliyorsunuz bizi bekleyen bir risk tsunami. Bunun örneklerini biz gördük. Olası bir tsumani esnasında direkt fayın özelliğinden değil deniz tabanında meydana gelecek bir heyelandan sonra tsunami olabilecek. Bu konuda da kurulan istasyonlarla hedefimiz 5,7 dakika arasında tsunami uyarı mesajını vermek. Dolayısıyla tsunami dolaysıyla oluşabilecek can ve mal kaybını engellemek. Bu istasyon o anlamda çok önem taşıyor. Emeği geçen herkese kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Kandilli Rasathanesi ve deprem araştırma enstitümüzün İstanbul Belediye Başkanlığıyla yürütmüş olduğu çalışmalar var. Enstitü olarak uyarı mesajını direkt olarak Türkiye'de yetkili kurum olarak AFAD'a veriyoruz. Oradan da topluma uyarı ve gerekli tedbirler o kurum tarafından veriliyor” dedi.

“Depremin korkunç yüzünü biliyorum”

Depremin etkilerini yakından bildiğini ifade eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece deprem konusunda hassas olan yerlerden bir tanesi. 1999 depremini yaşamış belediye başkanıyım. Depremin korkunç yüzünü biliyorum. O nedenle 2000 yılından itibaren Büyükçekmece'de yıkılıp insanları öldürebilecek Binaların tamamını yenilemek için yoğun bir çalışma yaparken. Akademik ve bilimsel çalışmaları yok saymadık. Biraz önce Haluk Hocamın da ifade ettiği gibi bu işte Türkiye'nin en önemli otoriterlerinden bir tanesi. Yapmış olduğumuz çalışmalar doğrultusunda Büyükçekmece'nin de hassasiyetin, bildiğimiz için deprem ve tsunami istasyonunun buraya kurulmasını istediler. Karşıda deprem istasyonu kuruldu. Elde edilecek veriler tümüyle bilimsel ortamda bizlere ulaştırılacak. Bize önemli veriler verecek. Yani Bilim insanlara ve depremle uğraşanlara. Bu arada da tsunaminin olup olamayacağı konusunda değişik ifadeler var. Deprem olacak. Büyükçekmece'nin karşısında 6,7 kilometre ilerideki Silivri veya Marmara çanağında olacak. 1800 yıllarından beri kırılmayan fayın olduğu biliniyor. Çok etkileneceğimiz için tüm verilerin bize ulaşması ve tsunaminin olup olamayacağını bilmiyoruz. 5,7 dakika öncesinden haber verilmesi inanılmaz katkıdır can ve mal kaybının önlenmesiyle ilgili. İleri düzeyde biz bilgi aktaran bir merkez. Büyükçekmece belediyesi olarak değil tüm Marmara'da bilim inşalarına can kaybının aza indirilmesine katkı sunuyor. Araştırma enstitümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.