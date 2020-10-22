Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü

Büyükçekmece'de Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan havalanan eğitim uçağı motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada düştü. Boş araziye düşen uçakta sıkışan öğrenci pilot uzun uğraşlar sonunda çıkarılarak, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanı'ndan saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait TCUGG kuyruk numaralı Sonaca F 201 tipi eğitim uçağı Büyükçekmece'de düştü. Motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada 11.05'da düşen uçağın için de öğrenci pilot sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler pilotu çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonunda çıkartılan pilota sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı. Kaza alanı ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.