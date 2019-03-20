Büyükçekmece'de enerji tasarrufu yapan öğrenciler ödüllendirildi

Eğitim sonrasında bir okulda 1 ay boyunca en çok enerji tasarrufu yapan öğrencilere Büyükçekmece Belediyesi tarafından madalya takdim edildi.

“Daha temiz bir Büyükçekmece için el ele veriyoruz”

Çocukları küçük yaştan itibaren geri dönüşüm ve enerji kullanımı hakkında bilgilendirmek gerektiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz ilçedeki tüm okulları ziyaret ediyor. Enerji ve geri dönüşüm konularında çocuklara uygulamalı olarak eğitimler veriyoruz. En çok enerji tasarrufu yapan öğrencilerimizi daha çok motive etmek ve ödüllendirmek için madalya takdiminde bulunduk. Daha temiz bir Büyükçekmece için el ele veriyoruz” dedi.