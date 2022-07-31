Büyükçekmece'de “Eşikten Yükselen Sesler” sergisi görücüye çıktı

Büyükçekmece'de koleksiyoner Ebru Turhan'ın düzenlediği “Eşikten Yükselen Sesler” isimli kapı tokmakları, anahtarlar, kilitler ve şamdanlar sergisi ziyaretçilere açıldı. Turhan, “Kapının süsü olan kapı tokmakları, Anadolu maden sanatımızın en zarif örnekleridir” diyerek serginin önemine vurgu yaptı.

Koleksiyoner Ebru Turhan tarafından oluşturulan “Eşikten Yükselen Sesler” koleksiyonu, Büyükçekmece Belediyesinin destekleriyle sergilendi. Koleksiyonda kapı tokmakları, anahtarlar, kilitler ve şamdanlardan oluşan toplam 180 adet eser yer aldı. Büyükçekmece Belediye binasında sergilenen eserlerde insan büstü, hayvansal, bitkisel ve geometrik desenli, el biçimli olmak üzere çeşitli kompozisyonlar içeren modeller sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kapı tokmakları sergilerinin nasıl başladığını anlatan Ebru Turhan, "İlk olarak eşimin bana hediye etmiş olduğu el şeklindeki kapı tokmağı ile bu yolculuğa başladım. Daha sonra el şeklindeki formları çoğalttım. Yanına hayvansal figürler, bitkisel formlar, geometrik formları ekleyerek koleksiyonumu zenginleştirdim. Tamamlayıcı öğelerle kilitleri, asma kilitleri ve anahtarları ekledim. Kapının süsü olan kapı tokmakları, Anadolu maden sanatımızın en zarif örnekleridir ve gelinen noktayı bize gösterir. Bu anlamda çok değerlidir” şeklinde konuştu.

Sergilediği eserler hakkında konuşan Turhan, “Büyükçekmece Belediyesi ile beraber yaptığımız 'Eşikten Yükselen Sesler' sergimize toplamda 180 eserle katıldım. El şeklinde, hayvan formunda kapı tokmakları, büstler ve bitkisel formlarla bir bütünlük oluşturdum. Kapının diğer fonksiyonlarını üstlenen kapı kilitleri, anahtarları, asma kilitleri de koleksiyonuma ekledim ve böylece bütünsel bir koleksiyona sahip oldum" dedi.