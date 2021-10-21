Büyükçekmece'de eşini öldürüp firar eden sanık ve babasının yargılanmasına başlandı

Büyükçekmece'de eşi Derya Aslan'ı öldürüp firar eden Sami Aslan ve azmettirdiği iddia edilen babası Mehmet Sırrı Aslan'ın davasının görülmesine başlandı. Firari olan sanık Sami Aslan duruşmaya katılmazken, babası Mehmet Sırrı Aslan duruşmada azmettirdiğine dair suçlamaları kabul etmedi.

Büyükçekmece'de eşi Derya Aslan'ı (32) öldürüp firar eden Sami Aslan (33) ve azmettirdiği iddia edilen babası Mehmet Sırrı Aslan'ın (58) davasının görülmesine başlandı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Sırrı Aslan hazır bulunurken, firari sanık Sami Aslan ise duruşmaya katılmadı. Duruşmaya Derya Aslan'ın ailesi de katıldı.

“Gelininde 2. telefon yakaladım öldüreceğim onu”

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet Sırrı Aslan, olayın Ramazan ayında olduğunu ve Kuran-ı Kerim üzerine doğruları söyleyeceğine dair yemin ettiğini söyleyerek “Oğlum beni telefonumdan aradı ‘senin gelininde 2. telefon yakaladım öldüreceğim onu' dedi. Ben Sami'nin evine gittim. Derya'nın abileri de oradaydı. 2. telefon oğlumun elindeydi. Bana ‘sen burada dur, ben bu telefonu açtırıp öldüreceğim onu' dedi. Ben sakin olmasını söyledim ‘sen bana karışma' dedi. Ben ‘ver telefonu bana belki içinde bir şey yok Derya benim kızımdır' dedim. Telefonu aldım gelinimi de odaya çağırdım. Odada ‘aç şu telefonu içine bakayım' dedim. Bana ‘baba ben korkuyorum Sami beni öldürecek' dedi. Telefonu açtı, içinde başka erkekler ile fotoğrafları ve yazışmaları vardı. Ben odadan çıktım oğluma ‘telefonda bir şey yok 2 tane çocuğunuz var, yuvanızı bozmayın' dedim. Bana inanmadı ‘ben onu eş olarak kabul etmiyorum' dedi. Telefonu ben aldım ardından sakladık. Oğlum daha sonra telefonu istemiş. Telefonu bir aile avukatımız kırdı. Kırığını da Sami'ye gösterdik. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Oğlum Sami daha önce de beni tehdit etti. Şikayetçi oldum ceza da aldı” şeklinde savunma yaptı.

“Seniz kız kardeşini öldürdüm”

Maktul Derya Aslan'ın abisi müşteki Mehmet Akın ise “Sami dengesiz bir insandı. Aralarında bu telefon meselesi vardı. Evde görüşmemiz oldu. Ama ben ‘Derya'nın kanı Sami'ye helaldir' gibi bir cümle kurmadım. O görüşmeden sonra , kız kardeşimizi alıp eve götürdük. Biz telefonun içeriğini bilmiyorduk. Olaydan sonra sanık Mehmet Sırrı beni aradı. ‘Sami Derya ile barışmak istiyor, eğer barışırlarsa mesajları ve telefonun içeriğini oğluma göstereceğim' dedi. Sami, Derya'yı öldürdükten sonra beni aradı. ‘Seniz kız kardeşini öldürdüm' dedi. ‘Ne oldu nerede öldürdün?' dedim yüzüme kapattı” şeklinde konuştu.

“Derya kendini senin evinde asmazsa mesajları Sami'ye göstereceğim”

Maktul Derya Aslan'ın diğer abisi Yılmaz Akın ise “Bunlar bize çok çektirdiler. 15 yıl bunların elinden çektik. 2. telefon meselesinden sonra Sırrı Aslan benimle görüşmek istedi ve görüştük. Görüşmede Sırrı Aslan'ın elinde kardeşimin kullandığı söylenen 2. telefon vardı. Bana ‘Derya başka erkekler ile konuşmuş Derya kendini senin evinde asmazsa ben bu mesajları Sami'ye göstereceğim' dedi. Olay nedeniyle canımız yanıyor şikayetçiyim” şeklinde beyanda bulundu.

Müştekilerin dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sami Aslan hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 29 Temmuz 2020 tarihinde Büyükçekmece'de ağaçlık alanda Derya Aslan'ın öldüğü üzerine ihbar geldiği ve polis ekiplerinin olay yerine gittiği anlatılmıştı. Yapılan incelemelerde maktül Aslan'a 3 merminin isabet ettiği ve her birinin öldürücü olduğu belirtilmişti. Cinayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında maktül Derya Aslan'ın abisi Mehmet Akın'ın ifadesine başvurulduğu iddianamede açıklanmıştı. Akın ifadesinde “Olay günü akşam saatlerinde Sami bizi aradı. Gelip eşimi alıyorum dedi. Derya'yı alıp gitti. Sami bir saat sonra tanımadığım bir numaradan aradı. ‘Ben kız kardeşini öldürdüm, haberin olsun' dedi. Ben de ‘nasıl bunu yaparsın nerede yaptın' dedim. Bana ‘Çakmaklı'da' dedi ve telefonu kapattı” demişti. İddianamede Sami Aslan hakkında yakalama emri ve kırmızı bülten çıkarıldığı, Aslan'ın Yunanistan Interpol birimlerince yakalanarak iade talepnamesi hazırlandığı ve sonucunun beklendiği aktarılmıştı. İddianamede sanık Sami Aslan'ın aldatıldığını düşünerek eşi Derya'yı öldürdüğü ve sanığın babası Mehmet Sırrı Aslan'ın ise cinayete azmettirerek suça iştirak ettiği belirtilmişti. İddianame kapsamında sanık Sami'nin ‘eşi kasten öldürme', babası sanık Mehmet Sırrı'nın ise ‘töre saiki ile öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.